Lavreysen en Hoogland naar kwartfinales sprint, Eefting in achterhoede omnium

Topfavorieten Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich op de WK baanwielrennen in Roubaix geplaatst voor de kwartfinales van het individuele sprinttoernooi. Die worden vanavond vanaf 17.50 uur verreden.

Lavreysen kwam met de snelste tijd (9,418) door kwalificatie en ging daardoor meteen door naar de achtste finales. Daarin was de olympisch kampioen te sterk voor Hamish Turnbull: Lavreysen noteerde 9,960 en dat was 0,951 sneller dan de Brit.

Hoogland kwam in de kwalificatie niet verder dan de zesde tijd (9,666), dus hij moest eerst nog een tussenronde winnen van de Roemeen Norbert Szabo om de achtste finales te bereiken. In die achtste finales was Hoogland met een tijd van 10,509 een tiende sneller dan Muhammad Sahrom uit Maleisië.