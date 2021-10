In Oosterhout is een voetganger overleden nadat hij was aangereden door een auto. De bestuurder van de auto is weggerend.

De politie is op zoek naar de automobilist en vraagt getuigen om zich te melden. De man draagt een bodywarmer, meldt Omroep Brabant.

Het incident vond plaats om ongeveer 12.20 uur op de Ridderstraat in Oosterhout. De politie onderzoekt de plek van het ongeluk. Over de identiteit van de voetganger is nog niets bekendgemaakt.