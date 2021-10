Laatste rustplaats in Maastricht voor pionier ziekenzorg uit 17e eeuw

Met een sobere ceremonie is de 17e-eeuwse ziekenverzorgster Elisabeth Strouven vanmiddag bijgezet in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in hartje Maastricht.

Daarmee vindt zij 360 jaar na haar dood eindelijk haar laatste rustplaats, zegt Milienne de Bruijn van het Elisabeth Strouven Fonds. "Haar sociaal-maatschappelijke instelling is voor ons tot op de dag van vandaag een inspiratiebron."

Strouven leefde van 1600 tot 1661. "Een sterke vrouw", stelt schrijver Ad van Iterson in de biografie die hij over haar schreef. Ze richtte een eigen kloosterorde op, maar zou vooral bekend worden door de ziekenzorg die ze opzette. Ze kocht een oud pand in het centrum van Maastricht en bouwde daar de paardenstal om tot kapel. Van de varkensstal maakte ze een ziekenzaal.

Ze verzorgde vooral mensen die aan de pest leden en dat deed ze met gevaar voor eigen leven, omdat die ziekte zeer besmettelijk was. Strouven aarzelde ook niet om krijgsgevangenen en gewonde Spaanse soldaten (de vijand dus) in 'haar' ziekenzaal op te nemen. De autoriteiten hadden veel kritiek op haar gastvrijheid, maar Strouven breidde haar ziekenzorg steeds verder uit. Op een gegeven moment verzorgde ze 700 gewonde soldaten, meldt 1Limburg.

Levensverhaal

Wat ook opmerkelijk is: Strouven schreef haar levensverhaal op. Een zeldzaamheid in die tijd voor een vrouw van eenvoudige komaf: haar vader was schoenmaker, haar moeder huisvrouw. In haar autobiografie schetst ze het leven in het 17e-eeuwse Maastricht.

In de perioden erna waren er meer initiatieven ten behoeve van zieken en armen. De door Strouven opgezette ziekenzaal groeide zo uit tot het eerste echte ziekenhuis van Maastricht - in feite de voorloper van het huidige Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Eenvoudig graf

In 1963 werd het Elisabeth Strouven Fonds opgericht door het toenmalige Burgerlijk Armenbestuur, dat weer de voorloper was van Envida, dat ouderen en chronisch zieken bijstaat. Het fonds bood aanvankelijk hulp aan sociale instellingen en organisaties in de stad, maar later werd ook de cultuursector toegevoegd en sinds een paar jaar geeft het fonds ook geld aan initiatieven om het landschap te beschermen.

De resten van Elisabeth Strouven lagen tot voor kort in een eenvoudig graf in een kapel. Nu die moet wijken voor woningbouw zijn haar resten overgebracht naar de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Dat gebeurde in een sobere stoet met paard en wagen, meldt 1Limburg. Daarna was er een korte herdenkingsdienst.