'Personeel Facebook sloeg ruim voor Capitoolbestorming al alarm'

"Dit is geen nieuw probleem", stelde een anonieme medewerker op het interne berichtensysteem van Facebook - Workplace - op de dag van de bestorming, aldus The Washington Post. "We zien dit gedrag van politici als Trump en de op zijn zachtst gezegd besluiteloze acties van de bedrijfsleiding al jaren." Een ander schreef volgens AP: "We hebben dit vuur heel lang aangewakkerd en we moeten niet verbaasd zijn dat het nu uit de hand loopt."

Onder meer persbureau AP en de kranten The New York Times en The Washington Post hebben de documenten in bezit. Zij schrijven uitgebreid over de onvrede onder Facebook-werknemers voor en rond de Capitoolbestorming.

Tal van medewerkers van Facebook hebben ruim voor de Capitoolbestorming op 6 januari al alarm geslagen over de toename van in potentie gevaarlijke, opruiende berichten op het platform na de presidentsverkiezingen in de VS. Ondanks die meldingen heeft het bedrijf lang geen aanleiding gezien iets te doen tegen die berichtenstroom.

"De politiek - niet alleen in Washington, maar ook in Brussel - zal deze nieuwste berichten waarschijnlijk zien als extra bewijs dat Facebook groei belangrijker vindt dan veiligheid op het platform, iets wat het bedrijf tegenspreekt. Ook zal het de politieke druk op Facebook en topman Mark Zuckerberg doen toenemen en de onrust intern vermoedelijk verder aanwakkeren."

"Deze gecoördineerde publicaties komen op het moment dat Facebook al weken onder vuur ligt vanwege berichten, waaruit blijkt dat er veel misgaat op het platform", zegt techredacteur Nando Kasteleijn over de gelekte documenten in de VS. "In een hoorzitting met klokkenluider Haugen bij het Amerikaanse Congres bleek deze maand al dat de politici haar verhaal zeer serieus nemen. Haar documenten zijn ook deels de bron zijn van deze berichten."

Direct na de verkiezingen, toen Donald Trump zijn eerste claims over verkiezingsfraude uitte, plaatste een medewerker op 5 november 2020 een bericht op Workplace over een populaire opmerking onder een nieuwsbericht met een link die leidde naar nepnieuws.

"We doen niet alleen niets tegen in potentie opruiende desinformatie over de verkiezingen in comments, maar we versterken ze ook nog eens en verspreiden ze verder", stond er in het interne bericht.

Te snel opgeheven

Volgens verbolgen medewerkers heeft Facebook te snel de vele maatregelen opgeheven die het bedrijf had ingesteld om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Dat was ook de conclusie in een interne evaluatie van Facebook, blijkt uit de documenten, waarin staat dat er te weinig is gedaan tegen de zogenoemde Stop the Steal-beweging, waardoor Trump-aanhangers onder aanvoering van de oud-president nagenoeg ongebreideld de ruimte kregen om de verkiezingsuitslag te betwisten.

Klokkenluider Haugen vindt dat Facebook investeerders en het publiek heeft misleid over de rol die het bedrijf heeft gespeeld bij de Capitoolbestorming, maar tegenover CNN bestrijdt Facebook dit beeld. Haugen, die recent in haar strijd tegen haar oud-werkgever steun zou hebben gekregen van eBay-miljardair en Facebook-criticus Pierre Omidyar, zou alleen documenten hebben gedeeld die het bedrijf in een kwaad daglicht zetten.

"De verantwoordelijkheid voor het geweld op 6 januari ligt bij degenen die het Capitool hebben aangevallen en degenen die deze mensen hebben aangemoedigd", zegt een woordvoerder tegen de nieuwszender. Een dag na de Capitoolbestorming blokkeerde Facebook het account van Trump op zowel Facebook als Instagram.