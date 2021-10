Gouden fietsen van tienduizenden euro's gestolen van Italiaanse baanrenners

Op gouden fietsen van zo'n 45.000 euro per stuk snelden de Italiaanse baanrenners naar de wereldtitel op de ploegenachtervolging. Twee dagen later zijn de kostbare fietsen gestolen.

De fietsen van de Italianen stonden klaar in busjes om vanuit Roubaix, waar deze week de wereldkampioenschappen worden gehouden, terug te keren naar Italië. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn ze gestolen.

Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport zijn er in totaal twintig fietsen van de Italiaanse ploeg buit gemaakt. De schade loopt in de honderdduizenden euro's.

Dieven gingen professioneel te werk

Het busje met de fietsen stond geparkeerd op een beveiligde parkeerplaats bij het hotel waar de Italianen verblijven. Rond middernacht was de staf klaar met het inladen van alle fietsen en andere materialen. Niet lang daarna sloegen de dieven hun slag.

Volgens teammanager Roberto Amadio wisten de daders precies welk busje ze moesten hebben en gingen ze professioneel te werk. "Ze waren goed georganiseerd", zegt hij tegen de krant. "We wisten dat dit een risico was, maar daarom hadden we gekozen voor een hotel met beveiligde parkeergelegenheid."

Behalve financiële schade vormt de diefstal ook een sportief probleem. De fietsen zijn op maat gemaakt en niet makkelijk te vervangen. Ook de reservefietsen van de renners stonden in het busje.

Dit WK komen de Italianen echter niet in de problemen, omdat de fietsen in de busjes stonden niet meer gebruikt zouden worden.