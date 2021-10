Shorttrackster Velzeboer grijpt net naast brons bij wereldbeker in Peking

Xandra Velzeboer bereikt als enige Nederlander de finales op zaterdag - ANP

Xandra Velzeboer heeft net naast het brons gegrepen op de 500 meter, bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Peking. Velzeboer bereikte als enige van alle Nederlanders die in actie kwamen op de 500 en 1.500 meter een A-finale. Velzeboer eindigde na een sterke kwartfinale als derde in haar halve finale, normaliter niet genoeg voor de volgende ronde. Maar de jury oordeelde dat ze flink gehinderd was, waardoor de 20-jarige Culemborgse alsnog aan de finale mocht deelenemen. Twee duizendsten achter het brons In die finale lag Velzeboer lange tijd op de vijfde en laatste plaats, maar dankzij een eindsprint schoof ze naar voren. Uiteindelijk miste ze op enkele millimeters een bronzen medaille. Het verschil met nummer drie Choi Min-jeong was slechts twee duizendsten van een seconde.

De winst ging naar de Poolse Natalia Maliszewska, de Italiaanse Arianna Fontana legde beslag op het zilver. Yara van Kerkhof strandde op de 500 meter al in de kwartfinales. De winnares van olympisch zilver in 2018 eindigde als vierde van de vijf rijdsters in haar heat. Bij de mannen reikten ook Dylan Hoogerwerf en de broers Melle en Jens van 't Wout niet verder dan de kwartfinales. Koreaanse geklungel op 1.500 meter Op de 1.500 meter viel voor Velzeboer het doek in de halve finales. De winst ging uiteindelijk naar de Zuid-Koreaanse Lee Yu-bin, die profiteerde van een onhandige actie van haar landgenote Kim Yi-joo.

Kim koerste af op het zilver achter Choi Min-jeong en met Lee op plek drie, maar probeerde in de laatste bocht nog binnendoor te steken. Daarmee elimineerde ze echter zichzelf en Choi. Ze gleed onderuit en nam haar landgenote mee. De verbaasde Lee pakte daardoor het goud. De Laat in B-finale Bij de mannen haalde Itzhak de Laat de B-finale op de 1.500 meter, waarin hij als tweede eindigde. De Laat werd in zijn halve finale licht aangetikt door de Kazach Adil Galiachmetov, die daar op zijn beurt zelf ook niets aan kon doen, en ging onderuit. Zijn plek in de B-finale was een jurybeslissing. De eveneens ongelukkige Galiachmetov kreeg van diezelfde jury alsnog een plekje in de finale toebedeeld, hij werd daarin tweede achter de Rus Semjon Jelistratov. Het brons ging naar de Chinees An Kai. Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt, de boegbeelden van de Oranje-equipe, waren op de 1.500 meter al in de series onderuitgegaan.