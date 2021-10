Turnster Geurts komt door val niet in de buurt van WK-medailles op sprong

Debutante Geurts achtste in finale op sprong op WK turnen - NOS

Turnster Elze Geurts is tijdens de wereldkampioenschappen in het Japanse Kitakyushu als achtste en laatste geëindigd in de finale op het onderdeel sprong. De gymnaste van Turnz uit Amsterdam kwam na twee spongen uit op een gemiddelde van 13.349.

Geurts, die zich knap als tweede had geplaatst voor de eindstrijd, ging tijdens haar tweede sprong de mist in. Ze opende de strijd nog met een score van 14.366, maar tijdens de tweede uitvoering zakte ze bij de landing door haar benen en belandde ze op haar billen.

De jury waardeerde de sprong van de WK-debutante met een score van 12.333, goed voor een gemiddelde van 13.349.