Hoe de overheid zichzelf buiten spel zet bij waterstof, maar wel betaalt

Miljardeninvesteringen in de waterstofeconomie, een niet goed geïnformeerde Tweede Kamer en een dreigende monopoliepositie, mede betaald door belastinggeld. Nieuwsuur onderzocht de 'sprong in het duister' die het kabinet maakt met de waterstofmiljarden.

Zelfs Gasunie, met veel belangen in die nieuwe waterstofeconomie, maakt zich zorgen. Het staatsbedrijf waarschuwt dat de Tweede Kamer niet goed heeft meegedacht over voorwaarden voor die miljarden. De overheid dreigt zo mee te betalen aan nieuwe monopolieposities van het bedrijfsleven, zegt Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie.

We doken met journalisten Bas Haan en Renee van Hest de studio in. Zij werkten maanden aan dit verhaal. In de video hieronder leggen ze niet alleen precies uit hoe het verhaal in elkaar zit, maar ook hoe het tot stand kwam: