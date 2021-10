Dit jaar een traditionele intocht, of onthalen we de Sint met QR-code?

De intocht van Sinterklaas in Apeldoorn in 2019 - ANP

Half november komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Vorig jaar werden alle intochten vanwege corona geschrapt. Dit jaar mag het weer, maar de sinterklaascomités worstelen met de organisatie. Alles hangt af van welke vergunning de gemeente afgeeft. Geldt de intocht als zogeheten doorstroomlocatie en mag Sint dan op de traditionele manier te paard z'n route afleggen? Of ziet de gemeente de intocht als evenement en zijn er tickets en QR-codes nodig? Als vanouds, of toch omgooien? "We zouden het in goed overleg met politie, brandweer en gemeente bij het oude houden", zegt Peter Boelhouwer, organisator van de sinterklaasintocht in Scheveningen en Den Haag. De rijtoer gaat daar van de haven van Scheveningen, een doorstroomlocatie, via de winkelstraten, ook een doorstroomlocatie, naar het Plein bij de Tweede Kamer. "Maar twee dagen geleden hoorden we opeens dat de gemeente dit weekend eerst wil kijken hoe de marathon van Rotterdam verloopt. Blijven er te veel mensen langs de route op een kluitje staan, dan kan het zijn dat wij opeens alle plannen om moeten gooien. Terwijl de tijd dringt." Boelhouwer denkt dat een traditionele optocht mogelijk is. Volgens hem is 90 procent van de pieten bij de intocht gevaccineerd, 8 procent zou zich laten testen. "De oudere mensen zijn vaak ook gevaccineerd en onze doelgroep zijn kinderen van 3 tot 8 jaar. Het is ook een buitenevenement. Alle demonstraties in de buitenlucht en andere evenementen gaan ook door, dus waarom de intocht niet?"

Hopen op een kinderfeest In Tilburg hopen ze na een jaar zonder intocht en een roerig voorgaand jaar met demonstraties tegen Zwarte Piet, dat het dit jaar weer een echt kinderfeest wordt. Maar wel een feest met corona-aanpassingen. Op het Willemsplein, waar de Sint welkom wordt geheten door burgemeester Weterings, komen mensen alleen binnen op vertoon van een (gratis) ticket en een geldig coronabewijs. "Het is een plek waar mogelijk duizenden mensen bij elkaar komen", zegt organisator Fernand Palmen. "We mogen maar 70 procent van de ruimte bezetten, dus is er ruimte voor zo'n 2000 mensen." Hij hoopt dat ouders zoveel mogelijk ruimte geven aan kinderen. "Ik ga een oproep via de krant en sociale media doen om ouders zonder QR-code te vragen om hun kind mee te geven aan een ouder met QR-code. Dus één ouder met een stuk of tien kinderen, net als bij voetbalwedstrijden gebeurt."

Quote Sint moet van de boot gelijk het paard op, zonder dat zich te veel mensen in de haven verzamelen. We hebben nog geen idee hoe we dat gaan voorkomen. Fernand Palmen, sinterklaascomité Tilburg

Langs de 4,5 kilometer lange route door de binnenstad is het niet nodig om zo'n QR-code te laten zien, zegt Palmen. Maar hoe de aankomst van de Sint in de Piushaven in Tilburg moet worden georganiseerd, is nog onduidelijk. "De Sint moet van de boot gelijk het paard op, zonder dat zich te veel mensen in de haven verzamelen. We hebben nog geen idee hoe we dat gaan voorkomen, daarover zijn we druk in gesprek met de gemeente en andere partijen. Het terrein is in elk geval te groot om af te zetten."