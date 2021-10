Wekdienst 23/10: Nieuwe repatriëringsvlucht uit Marokko • Verhoeven strijdt om wereldtitel

wekdienst 23/10 - ANP

Goedemorgen! De tweede Nederlandse repartiëringsvlucht vertrekt vanuit Marokko naar Schiphol. En Rico Verhoeven vecht voor de wereldtitel bij de zwaargewichten.

Eerst het weer. Het noordwesten heeft te maken met wolkenvelden vanaf de Noordzee. Plaatselijk kan een lichte bui vallen, maar meestal is het droog. In de rest van het land schijnt de zon geregeld. Met temperaturen rond 12 graden en een matige zuidwestenwind is het rustig en vrij aangenaam herfstweer.

weer - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Transavia werkt verder aan de repatriëringsvluchten uit Marokko, waar sinds woensdagnacht een vliegverbod geldt met Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daardoor zijn naar schatting 3500 passagiers in Marokko gestrand. De luchtvaartmaatschappij mag van de Marokkaanse autoriteiten tien repatriëringsvluchten uitvoeren om hen naar Nederland te brengen. Vandaag vertrekt de tweede vlucht vanuit Marrakesh.

Honderden klimaatwandelaars arriveren in Rotterdam. Zij nemen deel aan de wandeltocht van duurzaamheidsorganisatie Urgenda. De tocht begon in Groningen en eindigt uiteindelijk in het Schotse Glasgow, waar op 31 oktober de internationale klimaattop van start gaat.

Kickboksers Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik vechten tegen elkaar voor de wereldtitel kickboksen bij de zwaargewichten. De wedstrijd begint om 20.00 uur in het Gelredome in Arnhem.

Max Verstappen rijdt de kwalificatierace voor de Formule 1 in de Verenigde Staten. De autocoureur verdedigt in de Texaanse hoofdstad Austin zijn koppositie in het wereldkampioenschap. De race start om 23.00 uur Nederlandse tijd.

Wat heb je gemist? Voordat Alec Baldwin een vrouw doodschoot op de filmset van Rust, zou hij hebben gehoord dat hij een ongeladen pistool vasthield. Volgens Amerikaanse media blijkt uit vrijgegeven informatie over het politieonderzoek dat een regie-assistent tegen Baldwin zei dat het vuurwapen cold was, wat betekent dat er geen kogels en ook geen losse flodders in zitten. De assistent-regisseur zou zelf ook niet hebben geweten dat er wel degelijk kogels in zaten. De eerste keer dat Baldwin het wapen uit de holster trok, gebeurde er nog niets. Toen hij die beweging herhaalde, vuurde hij een onbekend aantal kogels af. Daarbij kwam een cameravrouw om het leven en raakte de regisseur gewond. Amerikaanse media melden verder dat er afgelopen weekend al een vergelijkbaar incident was op de set van Rust. De acteur die de stunts doet voor Baldwin zou toen per ongeluk twee kogels hebben afgevuurd, nadat ook hij te horen had gekregen dat het vuurwapen ongeladen was, Ander nieuws uit de nacht: Ziekenhuisbesturen roepen de overheid op om meer te doen tegen de verspreiding van het coronavirus. Wim van Harten van het Rijnstate-ziekenhuis trekt in Trouw aan de bel over de snel stijgende ziekenhuisopnames. "Dus dan zal je andere maatregelen moeten doorvoeren, want in de zorg dreigt overbelasting."

De Raad van State uit volgens NRC forse kritiek op de manier waarop het kabinet slachtoffers van de kinderopvangtoeslag wil compenseren. In een ongepubliceerd advies wordt de werkwijze ondoordacht genoemd, waardoor er een groot risico is op fouten.

NASA wil in februari een eerste onbemande vlucht naar de maan maken met de nieuwe Space Launch System. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ontwikkelt dit systeem om de komende jaren weer mensen naar de maan te sturen.

En dan nog even dit: De EU-leiders hebben in Brussel afscheid genomen van de Duitse bondskanselier Merkel. Uit handen van EU-voorzitter Charles Michel kreeg ze een beeldje. Het is een artistieke impressie van het Europagebouw in Brussel, gemaakt door de Nederlandse Maxim Duterre, student aan de Design Academy in Eindhoven. "Ik hoop dat het een mooi plekje krijgt in haar huis en dat het niet als paperweight wordt gebruikt", zegt hij tegen de NOS. "Ze krijgt zo veel dingen, maar ik hoop niet dat het in de kast of in een doos terechtkomt waar ze de prijzen bewaart die ze tijdens haar tijd als bondskanselier heeft gekregen."

Maxim Duterre ontwierp het kunststuk - Europese Unie