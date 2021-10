Lega-leider Matteo Salvini voor de rechter wegens 'ontvoering'

In de Siciliaanse hoofdstad Palermo begint vandaag het proces tegen Matteo Salvini. De leider van de rechts-populistische partij Lega wordt beschuldigd van ontvoering, omdat hij in 2019 een schip met migranten verbood aan te meren in Lampedusa. Dagenlang dobberde het schip met 147 opvarenden rond op de Middellandse Zee, onder barre omstandigheden.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Salvini, destijds minister van Binnenlandse Zaken, de migranten van hun persoonlijke vrijheid beroofd. Salvini weigerde als minister geregeld verzoeken van schepen om aan te meren. Hij vindt dat hij het Italiaanse volk een dienst bewees door illegale migratie tegen te gaan.

'Met opgeheven hoofd'

Het onderzoek naar de rol van Salvini begon al in 2019, nadat het schip Open Arms door de openbaar aanklager in beslag was genomen en de opvarenden in veiligheid waren gebracht. "Ik een ontvoerder? Alleen al het idee is belachelijk", zei de Lega-leider nadat een rechter had beslist dat er daadwerkelijk een proces zou komen.

Op sociale media schreef Salvini over het proces: "Het verdedigen van het vaderland is de heilige plicht van elke burger. Moet ik ervoor terechtstaan dat ik mijn land heb verdedigd? Ik ga er met geheven hoofd heen, in jullie naam."

Salvini wordt vandaag dus zelf verwacht in de rechtbank. Voor hem staat er veel op het spel: als hij wordt veroordeeld, kan hij tot maximaal vijftien jaar celstraf krijgen. Bovendien zou dat betekenen dat hij uit zijn politieke functies wordt gezet. Hij is op dit moment behalve Lega-leider ook lid van de Italiaanse Senaat.