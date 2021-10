Politie: Baldwin kreeg te horen dat vuurwapen leeg was

"Er had een onderzoek moeten komen naar wat er gebeurd is", zegt een lid van de filmcrew. "Er was geen garantie dat het niet nog eens zou gebeuren. Maar ze wilden alleen maar dat we haast maakten", verwijst de persoon naar de productiemensen. Zulke onbedoelde schietincidenten zouden zeker al drie keer zijn gebeurd. Althans dat schreef een medewerker in een bericht aan het productieteam, dat de krant heeft gelezen.

Afgelopen weekend waren er al incidenten met vuurwapens op dezelfde filmset, zeggen anonieme bronnen tegen de LA Times. Ook de acteur die de stunts doet voor Baldwin, vuurde zaterdag per ongeluk twee kogels af, stellen de bronnen. Terwijl ook hij te horen had gekregen dat het wapen 'koud' was.

De eerste keer dat Baldwin het pistool uit de holster trok, gebeurde er volgens de Los Angels Times nog niets. Toen hij die beweging herhaalde, schoot hij een nog onbekend aantal kogels af. Daarbij doodde hij Halyna Hutchins, cameravrouw en director of photography, en verwondde hij regisseur Joel Souza. Die is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

De 63-jarige acteur kreeg het pistool aangereikt van assistent-directeur Dave Halls. Die riep dat het vuurwapen cold was, vaktaal dat er losse flodders noch patronen inzitten. Ook Halls zou volgens de politie niet hebben geweten dat het pistool geladen was met kogels.

Een paar uur voor het fatale schietongeluk waren enkele leden van het camerateam uit protest tegen de werkomstandigheden weggelopen van de set. De strenge veiligheidsprotocollen zouden niet altijd zijn opgevolgd. Experts zeiden al tegen de NOS dat vuurwapenscenes normaal gesproken uiterst zorgvuldig worden voorbereid.

Intern onderzoek

"De veiligheid van de crew is onze topprioriteit", laat productiebedrijf Rust Productions weten in een verklaring. Volgens de onderneming was het niet op de hoogte van officiële klachten omtrent vuurwapenveiligheid. Er komt een intern onderzoek naar het incident. Ook is de productie van de film stilgelegd.

De persoon die verantwoordelijk was voor de vuurwapens op de set is volgens het politieonderzoek Hannah Gutierrez. De zogeheten armorer was volgens Amerikaanse media niet bereikbaar voor commentaar.

Uit de vrijgegeven informatie wordt duidelijk dat in ieder geval Baldwin niet is aangeklaagd wegens het fatale incident. Gisteren liet de acteur via Twitter weten dat hij diepbedroefd is door de gebeurtenissen. "Ik heb geen woorden om mijn geschoktheid en verdriet over te brengen over het tragische ongeluk dat het leven kostte aan Halyna Hutchins, een echtgenote, moeder en zeer gewaardeerd collega van ons."