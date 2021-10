Roord moppert ondanks hattrick tegen Cyprus: 'Echt heel vervelend voetballen'

Merel van Dongen en Jill Roord vieren de 8-0 tegen Cyprus. - ANP

Een 8-0 overwinning. Dat kon bondscoach Mark Parsons wel gebruiken na een week waarin - naar eigen zeggen - alles wat mis kon gaan mis ging. Door een zoekgeraakt paspoort en eindeloos gedoe met reisdocumenten sloot de Engelsman pas donderdag aan bij de selectie van Oranje. De voetbalsters haalden hun schouders op over de afwezigheid van hun coach en deden wat ze moesten doen tegen voetbaldwerg Cyprus: 8-0. "Het is lastig voldoening te halen uit zo'n wedstrijd", zei Jill Roord, die haar eerste hattrick voor Oranje liet noteren. "Ik heb drie keer gescoord, daar ben ik natuurlijk blij mee. Maar het gaat niet echt ergens over, dit niveau. Het is echt heel vervelend voetballen dit. Zij staan met zijn allen achterin en daardoor wordt het best een irritante wedstrijd."

Roord ondanks hattrick: 'Niet echt een leuke wedstrijd' - NOS

"Dit soort wedstrijden moet je gewoon winnen", concludeerde Roord. "Het hadden ook dubbele cijfers kunnen zijn, maar verder moet je hem gewoon afvinken en door naar dinsdag." Lof voor Van Dongen Dinsdag treft Oranje in Minsk met Wit-Rusland vermoedelijk weer een opponent die de bus parkeert voor eigen doel. Dat weet de immer analytische bondscoach Parsons ook. En dus was hij kritisch over de eerste helft tegen Cyprus, maar zag een beter Oranje in de tweede. Met name de inbreng van invalster Merel van Dongen kon de goedkeuring wegdragen van de 36-jarige Engelsman. "Merel speelt altijd op een goed niveau. De wedstrijd schreeuwde om haar kwaliteiten."

87' Doelpunt Oranje!



Merel Van Dongen probeerde het net al, zet nu de aanval zelf op en knalt vervolgens schitterend raak! Haar uithaal brengt het totaal op 0-8, maar er zijn nog een paar minuten te spelen. #cypned pic.twitter.com/idEVkL6TTw — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 22, 2021

Natuurlijk, haar doelpunt was schitterend. Maar ik was net zo enthousiast over de pass die ze daarvoor gaf en waarmee ze meteen twee tegenstanders kansloos liet. Dat willen we zien: speelsters die door een voorwaartse pass met het gezicht naar het doel worden vrijgespeeld." Parsons verliest weddenschap van assistent Smit Al met al hield Parsons een positief gevoel over van de 8-0 tegen Cyprus. Helemaal omdat directe concurrent Tsjechië met 4-0 onderuit ging op IJsland. Die uitslag was niet helemaal een verrassing voor Parsons, zo liet hij fijntjes weten.

Bondscoach Parsons voorspelde remise bij IJsland-Tsjechië: 'Assistent had het goed' - NOS

"Ik voorspelde een gelijkspel. Mijn assistent Arvid (oud-profvoetballer Arvid Smit, red.) voorspelde een kleine zege van IJsland. Dus hij is nu als een gek aan het dansen. Maar dat is oké, we zullen hem morgen wel weer op zijn plaats zetten."