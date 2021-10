Klokkenluider in Liborschandaal krijgt 200 miljoen dollar

Een persoon die cruciale informatie gaf over de Liboraffaire heeft 200 miljoen dollar gekregen van Amerikaanse toezichthouders. Het zou gaan om de grootste beloning ooit voor een klokkenluider die misstanden bij banken aan de kaak stelde.

Het schandaal, waarbij banken op grote schaal rentetarieven manipuleerden, kwam in 2013 aan het licht. Mede dankzij informatie van de klokkenluider kon er voor 3 miljard dollar aan boetes worden opgelegd, meldt toezichthouder CFTC.

Zo moest de Rabobank bijvoorbeeld 774 miljoen euro betalen voor zijn aandeel in het schandaal. Ook werd een aantal handelaren van de Nederlandse bank veroordeeld tot celstraffen.

'Ongelofelijk'

De identiteit van de klokkenluider is niet bekendgemaakt. Het zou gaan om een voormalig medewerker van Deutsche Bank, meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Een bekende klokkenluideradvocaat in de VS noemt de hoogte van de beloning "ongelofelijk".

Libor-rente is de rente die banken aan elkaar berekenen als ze onderling geld lenen. Door ermee te sjoemelen, konden de handelaren miljoenen dollars verdienen en kregen ze hogere bonussen.