'Memphis wacht op een Champions League-club uit grote competitie'

De Franse talkshows, kranten en sociale media raakten er vorige week niet over uitgepraat: de strafschop van Memphis Depay. De aanvaller was doorslaggevend door Lyon met een panenka aan het uitdoelpunt tegen Juventus te helpen.

Niets moet, alles mag. Vanuit die comfortabele positie gaat Olympique Lyonnais proberen om vanavond (21.00 uur) in Lissabon te verrassen tegen Manchester City. Memphis is nu de grote man van Lyon, maar voor hoelang nog?

"Het is een gevoel van macht, een daad van ultieme overheersing", schreef Libération in bewondering voor het zelfvertrouwen waarmee voetballers voor deze strafschopvariant durven te gaan.

Het Franse dagblad Libération vergeleek de strafschop met die van Zinédine Zidane in de finale van het wereldkampioenschap van 2006 in Berlijn tussen Frankrijk en Italië. Hij scoorde eveneens bij een 0-0 stand met een strafschop vernoemd naar de voormalige Tsjechische oud-voetballer Antonín Panenka.

"De manier waarop Memphis die penalty benutte, liet zien hoeveel hij in zichzelf gelooft. Je moet ontzettend veel zelfvertrouwen hebben als je op zo'n moment en op die manier de bal durft te schieten", vertelde Depay's ploeggenoot Marcelo over het moment.

"Memphis is dé grote ster van Lyon en een van de belangrijkste spelers in de Franse competitie. L'Equipe wil, net als bij de grote jongens van Paris Saint-Germain, vaak een verhaal over hem", zegt Hervé Penot, die voor de sportkrant Olympique Lyonnais op de voet volgt.

"Memphis is een ontzettend interessante jongen. Natuurlijk door zijn manier van spelen, maar ook door zijn persoonlijkheid. In Frankrijk vinden ze dat mooi. Al is dat niet altijd zo geweest. Hij stond hier altijd min of meer in de schaduw van Nabil Fekir, geboren in Lyon en een kind van de club. Na het vertrek van Fekir (medio 2019 naar Real Betis, red.) werd Memphis de nieuwe ster."

Volgens Penot is Depay na zijn kruisbandblessure nog niet helemaal terug op topniveau. "Je ziet dat hij nog moet wennen, wat logisch is na zo'n blessure. Maar hij is een harde werker en hij doet z'n best. Dat maakt hem ook populair."