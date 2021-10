Akkefietje tussen Verstappen en Hamilton in vrije training: 'Stupid idiot'

Het hobbelige circuit kan een extra dimensie geven aan de strijd. Tijdens de vrije trainingen viel het op dat veel coureurs schuivers maakten. Verstappen liet weinig los over het incident met Hamilton, maar zei wel dat rijden op dit circuit niet makkelijk is.

Volgens Dekker moeten we niet te zwaar tillen aan het incident. "Dit hoort bij het titanengevecht." Het gevecht om de Grand Prix van de Verenigde Staten zal morgen, tijdens de kwalificatie (23.00 uur Nederlandse tijd) verder gaan. Zondag is de race, om 21.00 uur.

Wolff is zich er van bewust dat de motorproblemen een rol kunnen spelen bij de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton. "Een uitvalbeurt gaat dit kampioenschap wellicht beslissen. Dat geldt zowel voor Lewis versus Max als voor ons versus Red Bull Racing. We willen beide titels uiteraard prolongeren. Valtteri speelt een grote rol in de rest van het seizoen omdat hij punten bij Max kan weghouden en Lewis aan de titel kan helpen, en tegelijkertijd ons aan het constructeurskampioenschap kan bezorgen."

De directeur van de Mercedes-renstal, Toto Wolff, zegt dat hij de motorproblemen serieus neemt. "Ik ga uiteraard niet onthullen waar de achilleshiel zit, want ik wil onze grote concurrent Red Bull Racing niet wijzer maken dan ze al zijn. Niet alleen is het balen voor Valtteri, maar ook voor onze klantenteams Aston Martin, McLaren en Williams. Het raakt ons zelf ook hard, want de problemen hebben al veel WK-punten gekost."

De eerste Amerikaanse Formule 1-editie in twee jaar is dus in ieder geval het volgende hoofdstuk in de bloedstollende strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Het gat tussen de twee coureurs is te verwaarlozen: zes punten, met nog zes grand prixs te gaan. In de resterende races zijn nog maximaal 159 WK-punten te verdienen.

Voormalig teamgenoot van Verstappen, Daniel Ricciardo, over de titelstrijd: "In het verleden was Max nog wel eens te eager, ongeduldig en aan de wilde kant. Dat leidde dan soms tot onnodige foutjes, maar die tijd is voorbij. Hij is enorm gegroeid en heeft een paar geweldige seizoenen achter de rug. Ik ben echt heel erg onder de indruk van zijn progressie.

Volgens de Australiër is Verstappen in staat om deze strijd met Hamilton te winnen. "Het hoofd staat sterk op de schouders. Ik denk ook niet dat het een enorm voordeel is voor Hamilton dat hij al zoveel ervaring heeft met het binnenslepen van titels. Ze kunnen het allebei. Dat weet ik zeker en dat toont dit seizoen ook aan. Het is het hele jaar al een nek-aan-nekrace. Prachtig voor de fans en ook precies wat deze sport nodig heeft. Ik hoop dat het in de laatste race wordt beslist. Dat zou het extra mooi maken."