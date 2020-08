Uitgelegd: de rol van Nederland in voormalig Nederlands-Indië

Vandaag worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog van de Japanse bezetting in Nederland-Indië herdacht. Maar hoewel 15 augustus het einde van de oorlog in het hele toenmalige Nederlandse Koninkrijk was, begon daar toen een nieuw hoofdstuk van geweld.

In deze video blikt NOS op 3 terug op de rol van Nederland in voormalig Nederlands-Indië, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog: