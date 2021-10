Oranjevrouwen winnen met 8-0 en profiteren optimaal van misstap concurrent Tsjechië

Voetbalsters boeken verwachte monsterscore in 'vervelende wedstrijd' op Cyprus - NOS

Jill Roord tekende voor een hattrick. Een monsterscore leek voor Oranje in de maak, toen het na twintig minuten al 3-0 stond en Sherida Spitse ook nog eens de lat en paal had geraakt.

De Oranjevrouwen hebben een ruime 8-0 zege geboekt bij voetbaldwerg Cyprus en de eerste positie in de WK-kwalificatie overgenomen van Tsjechië. De Tsjechischen verloren met 4-0 bij IJsland.

Het slotakkoord kwam van invalster Merel van Dongen, die de bal snoeihard in de kruising knalde: 8-0.

Joëlle Smits maakte in de slotfase haar eerste doelpunt voor Oranje en ook voor Jill Baijings en Kerstin Casparij werd het een bijzondere avond. De 20-jarige Baijings van het Duitse SGS Essen en de 21-jarige Casparij van FC Twente maakten hun debuut voor Oranje.

Roord: 'Heel vervelend voetballen'

Jill Roord is sinds haar overgang van Chelsea naar VfL Wolfsburg in blakende vorm en maakte op Cyprus haar eerste hattrick voor Oranje. Toch was er geen sprake van euforie.

"Het is lastig voldoening te halen uit zo'n wedstrijd", zei Roord na afloop. "Zij staan met zijn allen voor het doel en dat is gewoon heel vervelend voetballen. Uiteindelijk scoor ik drie keer en daar ben ik heel blij mee. Dit soort wedstrijden moet je gewoon winnen. Afvinken en door."