Volendam blijft koploper eerste divisie, MVV-supporters bij verkeerde stadion

Koploper Volendam heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie met moeite weten te behouden. In Alkmaar werd met 0-1 gewonnen van nummer vijf Jong AZ. Dit resultaat was nodig voor de ploeg van trainer Wim Jonk omdat achtervolgers Excelsior en De Graafschap hun wedstrijd ook winnend wisten af te sluiten.

Het treffen tussen Volendam en nummer vijf Jong AZ was niet spectaculair. De Volendammers speelden in de eerste helft stroperig en wisten niet veel grote kansen te creëren. In de tweede helft werd er een tandje bijgezet en dat leidde tot meer kansen en een goal van buitenspeler Daryl van Mieghem.

ADO Den Haag kreeg eerder deze week te horen dat de begroting rond is en dat de club het seizoen mag afmaken in het betaalde voetbal. De goede week werd echter niet positief afgesloten. Nummer twee Excelsior won met 0-2 van de de club die het vanavond moest doen zonder clubtopscorer Thomas Verheydt. Een eigen doelpunt van ADO-verdediger Jamal Amofa en een goal van Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi bezorgden de Rotterdammers de overwinning.