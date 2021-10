Jongensdroom Noslin komt uit bij Fortuna in vermakelijke remise bij Willem II

Tijjani Noslin - Pro Shots

In een buitengewoon vermakelijke opening van de tiende speelronde in de eredivisie heeft Willem II met 1-1 gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. Desondanks blijft de ploeg van trainer Fred Grim meedraaien in de top van de eredivisie. De Tilburgers zijn voorlopig derde met achttien punten. Fortuna Sittard blijft veertiende.

Afscheid Peters Op de laatste speeldag van het vorige seizoen stonden beide ploegen ook tegenover elkaar. Fortuna Sittard was al zeker van lijfsbehoud, maar dat gold zeker niet voor Willem II. Die middag wist de ploeg van crisismanager Zeljko Petrovic het vege lijf te redden (2-1), mede dankzij een schitterende, Zlataneske dribbel van Vangelis Pavlidis. Het was ook de laatste wedstrijd van Jordens Peters, die een minuut voor tijd mocht invallen en zo zijn actieve loopbaan afsloot met zijn 250ste duel namens Willem II. Peters, inmiddels algemeen directeur van Roda JC, werd vooraf gehuldigd.

Tegen Fortuna moest Grim wel een vervanger zoeken voor de geschorste linksback Derrick Köhn. koos voor Mats Köhlert, normaal vleugelaanvaller bij de Tilburgers, en dat bleek vooral in de openingsfase een gouden greep. De behendige Duitser stoomde keer op keer op aan de linkerflank en kreeg binnen tien minuten twee grote kansen. Nog groter was de kans voor Max Svensson, maar de Zweed mikte volledig vrij op doelman Van Osch. Fortuna had tot dat moment niets in de melk te brokkelen, maar stond via Mats Seuntjens toch opeens vrij voor doelman Timon Wellenreuther. De uitblinker van Fortuna dit seizoen snoepte de bal af van Ulrik Jenssen en kreeg zo vrij baan richting het doel, maar Wellenreuther voorkwam op knappe wijze een Limburgse voorsprong.

Timon Wellenreuther redt knap op en inzet van Zian Flemming. - Pro Shots

Na die waarschuwing zwakte de Tilburgse dadendrang wat af. Het defensieve Fortuna probeerde het tempo uit de wedstrijd te halen en dat had effect. Op slag van rust leek de verdiende voorsprong van Willem II toch een feit: een fraai aangesneden vrije trap van Saglam leidde tot een ouderwetse scrimmage voor het doel van Fortuna, De bal kwam opnieuw voor de voeten van Saglam, die snoeihard uithaalde maar de bal via de lat en het achterhoofd van Van Osch naast het doel zag verdwijnen. Jongensdroom komt uit De eerste kans na rust was opnieuw voor Fortuna, maar opnieuw had Wellenreuther een antwoord op de inzet van Seuntjens. Het vuurwerk dat de Sittardse fans daarop ontstaken kreeg ook een vervolg op het veld: eerst schoot Zian Flemming van dichtbij op Wellenreuther en vervolgens zag Rienstra zijn schot rakelings over de lat scheren. Seuntjens stond buitenspel, maar liet de bal opzichtig passeren, waarop invaller Tijanni Noslin Wellenreuther wel wist te passeren. Voor Noslin, die een paar maanden geleden nog amateur was bij DHSC - de Utrechtse club van Wesley Sneijder - en via een goede oefenperiode bij TOP Oss uiteindelijk in Sittard belandde, was het de eerste treffer in het betaalde voetbal.

Willem II heeft haast na de 1-1 van Mats Köhlert tegen Fortuna Sittard. - ANP

Lang genieten van die voorsprong kon Fortuna niet, want amper vijf minuten later maakte Köhler op zeer fraaie wijze 1-1. De Duitse gelegenheidsback stoomde weer eens op naar het doel, nam het wippertje van Svensson fraai aan en krulde de bal met buitenkant rechts in de verre hoek. Voor Köhlert was het alweer de derde treffer in zijn laatste vijf eredivisieduels. In de 38 duels daarvoor stond hij droog.