Rus kansloos ten onder in kwartfinales op Tenerife

Arantxa Rus is op het WTA-toernooi op Tenerife in de kwartfinales door Camila Giorgi uitgeschakeld. De Italiaanse was een maat te groot, maar profiteerde ook van een slechte dag van Rus: 1-6, 1-6.

Rus, die de vorige twee ontmoetingen met Giorgi in 2009 allebei won, startte nog goed met winst van haar eigen service. Daarna werd de nummer 61 van de wereld steeds slordiger.

Zo sloeg ze in set één zeven onnodige fouten en zette ze daar geen enkele winner tegenover. Giorgi, 36ste op de wereldranglijst, kwam in de tweede set niet in de problemen. Ze gunde Rus geen breekkans en gaat nu op jacht naar haar tweede toernooizege in 2021, na winst in Montreal.