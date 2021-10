1500 bomen vernield: gespannen olijfoogst in Palestijns gebied

Het was schrikken voor de Palestijnse olijfboer Mohammed Haj Mohammed toen hij deze week zijn boomgaard betrad. Ruim honderd van zijn olijfbomen bleken ernstig beschadigd: de bast was rondom de stam met een bijl of zaag weggehakt. "Helemaal dood", zegt hij met een dorre tak van een van de bomen in zijn hand. "Het water kan de bladeren niet meer bereiken."

Wanneer het precies is gebeurd, weet de olijfboer niet. Hij mag van het Israëlische leger zijn land niet altijd betreden. Maar hij heeft wel een vermoeden waar de daders vandaan komen: uit een van de Israëlische nederzettingen die rondom zijn dorp Jalud liggen. "Het is een drama", zegt Haj Mohammed. "Mijn grootvader had die bomen 55 jaar geleden geplant."

De eerste herfstregens zijn ieder jaar het beginsein voor de olijfoogst in de Palestijnse gebieden. Het is voor veel families een feestelijk hoogtepunt op de kalender. Maar het komt ook ieder jaar tot veel geweld tussen Israëlische kolonisten en Palestijnse boeren. En na een forse toename van het geweld door kolonisten in de afgelopen maanden, zetten veel mensen zich schrap.

Op de Westelijke Jordaanoever wonen, inclusief in Oost-Jeruzalem, meer dan 600.000 Israëlische kolonisten, te midden van zo'n 3 miljoen Palestijnen. Hier zie je waar die plekken zijn: