Murda kan Turkije weer uit, maar angst voor aanhouding 'heerst bij iedereen'

In Turkije opgepakt worden wegens het schrijven van rapteksten, twitterberichten of columns. Het is het "horrorscenario" van veel Turkse Nederlanders die werken in de creatieve industrie, schrijft RTL-columnist Yesim Candan over de Nederlandse rapper Murda. Die werd begin deze week opgepakt op het vliegveld in Istanbul, volgens zijn management omdat hij in zijn nummers over drugs en seks rapt.

Murda, artiestennaam van Önder Dogan, heeft inmiddels toestemming gekregen om Turkije te verlaten en terug te keren naar huis. Maar zijn aanhouding bevestigt volgens Candan wel een angst die veel Turks-Nederlandse collega's in de creatieve sector voelen. Zij noemt de arrestatie van Murda daarom een "gevaarlijk signaal". "Zolang je Turkse roots hebt, ben je een target in Turkije. Die angst heerst er bij iedereen in het vakgebied."

Nederlands paspoort

Een Nederlands paspoort lijkt in elk geval geen bescherming te bieden. Candan: "Heel veel collega's dachten: we moeten ons Turkse paspoort inleveren, want dan is het veiliger. Maar nu blijkt dat dat niet uitmaakt. Met een puur Nederlands paspoort ben je niet gered."

Dat Murda, die volgens zijn management een Nederlands paspoort heeft, in Turkije is opgepakt, had ook de Rotterdamse rapper Salih Akbulut van rapduo HnS niet zien aankomen. "Het gebeurt al langer dat er journalisten worden opgepakt omdat zij kritisch zijn op de Turkse overheid. Ook weet ik dat er al Turkse artiesten in de cel hebben gezeten wegens hun rapteksten." Akbulut doelt op rapper Burry Soprano, die werd opgepakt vanwege zijn nummer Mary Jane, dat verwijst naar een wietsoort.

Over de aanhouding van Murda zegt Akbulut verder: "Dat voelt als een soort volgende stap vanuit de Turkse overheid. Want Murda woont niet in Turkije. Hij brengt zijn muziek uit vanuit Nederland. Dan is het toch een beetje raar dat hij daar wel wordt opgepakt. Niemand begrijpt het ook; collega-rappers, maar ook luisteraars en fans. Die snappen er niets van."