Gekissebis over roze copycats van Racing Point: F1-soap over kloonbolide

Monteurs van Racing Point op Silverstone - AFP

De Formule 1-teams strijden niet alleen tegen elkaar op het circuit, maar ook in achterkamertjes. Sterker nog: waar grand prixs nog weleens slaapverwekkend zijn, gaat het er achter de schermen stevig aan toe. Heet hangijzer is dit seizoen de 'kloonbolide' van renstal Racing Point. Het team zou delen van de succesvolle Mercedes van vorig jaar hebben gekopieerd. De straf (400.000 euro en vijftien WK-punten in mindering) is weliswaar uitgedeeld, maar het juridische steekspel kan nog maanden voortwoekeren. 'Middenmoter' Inzet van het gekissebis is dus de 'roze Mercedes' van middenmoter Racing Point. In dat woord 'middenmoter' zit meteen de crux van het verhaal: de Britse renstal scoort dit seizoen namelijk hoge ogen met een auto die wel erg oogt als de dominante Mercedes uit 2019. Ook onder het 'bodywork'. Coureur Lance Stroll slaat de spijker op de kop. "Als we steeds achteraan reden, zou niemand protesteren." Zijn teamgenoot Sergio Pérez baalt van de commotie. "Het haalt de glans van onze resultaten en is vervelend voor de hardwerkende mensen in de fabriek."

Sergio Pérez rijdt met zijn Racing Point-bolide de pitbox uit - Racing Point

Logisch dat zelfs Ferrari aanhaakt bij het door Renault geïnitieerde protest. De 'roze panters' grissen immers waardevolle WK-punten weg voor de neus van de dit jaar ploeterende rode Italiaanse brigade. Dat kan eind dit jaar miljoenen euro's aan prijzengeld schelen, maar volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto is dat niet de inzet van het gevecht. "We willen weten waar we aan toe zijn. We willen helderheid. Dat is belangrijk voor de toekomst van onze sport." Vertrouwelijke informatie Binotto stelt dat het onmogelijk is een F1-auto louter door middel van fotografie te klonen. Hij suggereert daarmee dat iemand Racing Point aan vertrouwelijke informatie heeft geholpen. "Dit draait om intellectueel eigendom en dat ligt bij ons gevoelig. Het kan niet dat iemand zomaar een complete auto op het kopieerapparaat legt. We gaan in beroep omdat er teveel vraagtekens zijn." Het is niet het eerste en ook niet het laatste conflict in de Formule 1. De historie van de koningsklasse van de autosport staat bol van ruzies over het opzoeken of overschrijden van de grenzen van het reglement. Er is een groot verschil: de tijd dat investeerders en autofabrikanten stonden te trappelen om een F1-team te starten, ligt jaren achter ons. Slangenkuil De tien resterende renstallen hebben elkaar nodig om te overleven, maar zijn ook rivalen. Zowel sportief als financieel, met het oog op de prijzenpot en de verdeling van de televisie-inkomsten. Het verklaart het eindeloze gebakkelei. De tien kunnen niet mét en niet zónder elkaar. Ze vormen een ware slangenkuil. De coronacrisis maakt de sfeer extra venijnig. Iedereen staat in de survivalmode.

Racing Point-coureurs Lance Stroll en Sergio Pérez (rechts) - AFP

Het is typisch Formule 1 dat twee renstallen op het laatste moment hun intentie intrekken om juridische stappen tegen Racing Point te ondernemen: McLaren en Williams. Speelt de Mercedes-krachtbron die ze gebruiken (net als Racing Point) een rol? Willen ze hun klantrelatie met 'Stuttgart' (waar het hoofdkantoor van Mercedes zetelt) niet beschadigen? Het heeft er de schijn van, maar McLaren-teambaas Zak Brown komt met een andere lezing. "We hebben dit aangekaart omdat we tijdens de raceweekends geen tijd hadden om het dossier goed te doorgronden. We zagen veel tegenstrijdigheden, die we niet begrepen. Nu wel", zegt Brown. Gesprekken met autosportfederatie FIA hebben volgens hem de lucht geklaard. "Zij zijn ook niet dol op dit gedoe en willen een oplossing." "Waar het ons om gaat is dat F1 een kampioenschap is voor constructeurs. Zo is het altijd geweest. Wij willen zeker weten dat dat zo blijft. Ik vertrouw dat de FIA dit oplost. Ik respecteer dat Renault en Ferrari doorprocederen, maar voor ons is de kous hiermee af."

Zak Brown, de teammanager van McLaren - AFP

Renault gaat door tot het gaatje. Een kwestie van principes, zegt teambaas Cyril Abiteboul. "We zijn de aanjagers van dit proces. Ik wil de verhoudingen niet op de spits drijven, maar we zoeken antwoorden op sleutelvragen", aldus de Fransman. "Ik heb nog geen bruikbare antwoorden gekregen. Dit hoort een WK te zijn voor constructeurs die zelfstandig een F1-auto ontwerpen. Met kraakheldere regels. Dat is alles waar we op uit zijn. Ik heb de indruk dat de FIA gaat ingrijpen, maar we gaan niet achterover leunen." 'Diskwalificatie voor Racing Point' Abiteboul begrijpt niets van de straf die Racing Point is opgelegd. "We verwachtten een stevige sanctie, zoals diskwalificatie. Alle punten weg. En wat kregen ze? Eenmalig een geldstraf, vijftien WK-punten aftrek voor het team en een reprimande na de grand prixs. Dus na elke race een tik op de vingers, maar verder geen straf? Dat is lastig uit te leggen. Ook aan de fans.."

Renault-teambaas Cyril Abiteboul - AFP