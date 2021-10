Kabinet doet dringende oproep: graag 100 asielplekken per provincie

Het kabinet wil dat elk van de twaalf provincies dit weekend 100 plekken vindt om asielzoekers op te vangen. Dat zou betekenen dat er in totaal 1200 extra slaapplekken bijkomen. Het kabinet spreekt over een "noodsituatie" in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar te weinig plaats is om net aangekomen asielzoekers op te vangen.

"Het kabinet vindt het van het grootste belang dat deze plekken snel worden gerealiseerd", staat in een schriftelijke verklaring. De dringende oproep van het kabinet is de uitkomst van een spoedoverleg tussen staatssecretaris Broekers-Knol van Asielzaken, de ministers Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en Ollongren van Binnenlandse Zaken en enkele commissarissen van de Koning.

Nacht

Al dagen proberen de betrokken bewindspersonen een oplossing te vinden voor de onveilige situatie in Ter Apel, waar al weken honderden asielzoekers meer de nacht doorbrengen dan waar plek voor is. Begin deze week waren het er 750, terwijl er maar plek is voor 275 mensen. Het lukte het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) niet om het teveel aan mensen op andere locaties in Nederland onder te brengen.

Maandag vroeg minister Grapperhaus de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's om op korte termijn tussen de 800 en 1500 slaapplekken te regelen.