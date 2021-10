Debutant Hoppezak stunt met bronzen WK-medaille op puntenkoers: 'Echt bizar'

Hoogland en Ligtlee in finale kilometer

Om 20.00 uur rijden Jeffrey Hoogland en Sam Ligtlee de finale op de kilometer. Ook Maike van der Duin komt nog in actie op het omnium. De finalesessies van de WK baanwielrennen zijn live te volgen via een livestream in de NOS-app en op NOS.nl. Na 00.00 uur is er een samenvattingsprogramma op NPO 1.