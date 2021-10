Geschiedenis herhaalt zich (bijna) op WK T20: Sri Lanka vernedert cricketers

De Nederlandse cricketers druipen af na de monsternederlaag tegen Sri Lanka bij het WK T20. - AFP

De Nederlandse cricketers hebben ook het derde en laatste voorrondeduel op het WK Twenty 20 verloren. Sri Lanka was in het emiraat Sharjah, een van de Verenigde Arabische Emiraten, heel snel klaar met de reeds uitgeschakelde Oranje-cricketers. Het al uitgeschakelde Nederland kwam tot slechts 44 runs, wat de op een na laagste score is in de geschiedenis van het WK. Bij het WK van 2014 stond Sri Lanka Oranje slechts 39 runs toe. De Sri Lankanen wonnen de toss, lieten Oranje eerst batten en maakten korte metten met de Nederlandse slagmannen. Alleen Ben Cooper (10 runs) en Colin Ackermann (11) kwamen in de dubbele cijfers. Al na 10 overs (waarin slechts 44 runs werden genoteerd) waren alle tien de wickets gevallen. Aan bat was Sri Lanka, dat eerder al van Namibië en Ierland had gewonnen, daarna snel klaar. Met Kusal Perera als uitblinker (33 runs uit 24 ballen) was het totaal van 45 runs al na 7.1 overs behaald. Namibië verraste met een zege op Ierland en plaatste zich naast Sri Lanka voor de hoofdfase van het WK. Voor de Namibiërs is dat voor het eerst.

Ten Doeschate neemt afscheid Voor het duel met Sri Lanka nam Ryan ten Doeschate afscheid van Oranje. De geboren Zuid-Afrikaan, die in 2006 zijn eerste interland speelde voor Oranje, speelde een hoofdrol in de sensationele zege van Oranje op Engeland bij het WK van 2009. Op de heilige cricketgrond van Lord's in Londen nam hij als bowler twee Engels wickets en bezegelde als slagman (22 runs not out) de Nederlandse zege.

Een van de hoogtepunten van Ryan ten Doeschate (links) voor Oranje: bij het WK van 2011 kwam hij tegen Engeland tot 119 runs en twee wickets. - AFP