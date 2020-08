Wekdienst 15/8: Indië-herdenking • Laatste kwartfinale Champions League

Wekdienstplaatje - ANP | NOS

Goedemorgen! De Japanse capitulatie is vandaag precies 75 jaar geleden en in Lissabon wordt vanavond gestreden om de laatste plek in de halve finale van de Champions League. Het weer: kans op nevel of mist bij 18 graden. Later zon en in de loop van de dag weer buien. Het wordt 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het is vandaag 75 jaar geleden dat Japan zich overgaf en er ook in Nederlands-Indië een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De Indië-herdenking in Den Haag is vanaf 12.10 uur te volgen via NPO1, NPO Nieuws, NOS.nl, de NOS-app en onze social mediakanalen.

Vanavond is er weer Champions League-voetbal. In de laatste kwartfinale nemen de clubs Manchester City en Olympique Lyon het tegen elkaar op in de Portugese stad Lissabon.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo is vandaag in Polen. In de hoofdstad Warschau ondertekent hij een akkoord over de stationering van meer Amerikaanse militairen. Ook zal Pompeo in gesprek gaan met de Poolse president Duda.

Wat heb je gemist? Het was voor de derde avond op rij onrustig in de Haagse Schilderswijk. Opnieuw gingen grote groepen jongeren de straat op. De politie heeft mensen aangehouden, omdat zij weigerden te vertrekken van de plaats waar een noodbevel is uitgevaardigd. Aan het Jacob van Campenplein brandde een gebouw van de gemeente uit waar sport- en spelmateriaal lag opgeslagen. Volgens ooggetuigen gebeurde dat nadat er een molotovcocktail was gegooid. Ook in de Utrechtse wijk Kanaleneiland was het lang onrustig. Er werd met vuurwerk gegooid, een auto is in brand gestoken en enkele bushokjes zijn gesneuveld. Ander nieuws uit de nacht: Zwaargewonden bij ernstig ongeval in Finsterwolde: het gaat om de inzittenden van een auto die door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en in brand vloog. De hulpdiensten rukten massaal uit, met brandweerauto's, ambulances en een traumahelikopter.

Slachtoffer steekpartij springt in IJ: een man sprong in het water om aan zijn belager te ontkomen. Hij kon zwaargewond op de noordoever uit het water worden gehaald. De verdachte is aangehouden.

Veerboot ruim op tijd in Harwich om quarantaine te voorkomen: het schip Hollandica van Stena Line moest voor 04.00 uur plaatselijke tijd aanmeren om te voorkomen dat passagiers twee weken in quarantaine zouden moeten.

VS vangt bot: wapenembargo tegen Iran niet verlengd: een voorstel van de VS werd in de VN-Veiligheidsraad verworpen. China en Rusland stemden tegen, de meeste andere landen onthielden zich van stemming.

En dan nog even dit: Nederlanders hebben ruim 11,4 miljoen euro gestort op giro 555 voor noodhulp aan de slachtoffers van de ramp in de haven van Beiroet. In radio- en televisieprogramma's op de publieke omroep en de commerciële zenders was gisteren aandacht voor de actiedag van Giro555. Bekende Nederlanders hielpen om van de actie een succes te maken. Onder andere Giel Beelen, Manuëla Kemp, Klaas van Kruistum en Natasja Froger namen donaties in ontvangst. Verwacht wordt dat het bedrag nog oploopt.

