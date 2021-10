Drukste spits van het jaar met 771 kilometer, helft in Brabant

Met 771 kilometer file op het hoogtepunt was het vandaag de drukste spits van het jaar. Volgens de ANWB stond meer dan de helft van die files in Noord-Brabant.

De drukste spits van 2021! Om 16.20 uur stond er 771 kilometer file waarvan ruim de helft in Noord-Brabant. Vooral op wegen van zuid naar noord is het aansluiten vanmiddag #A2 #A16 #A27 #A50

Het hoogtepunt was aan het eind van de middag, rond 16.20 uur. Naast het slechte weer zijn vooral de vele vakantiegangers de oorzaak van de dichtgeslibde wegen.

In het zuiden van het land is vandaag de herfstvakantie begonnen en in het noorden en het midden is die afgelopen. Vooral het verkeer dat van zuid naar noord reed, moest aansluiten. Op de snelwegen A2, A16, A27 in Brabant en op de A50 in Gelderland was het druk. Rond 18.15 uur stond er nog bijna 300 kilometer.

Het vorige record sinds het uitbreken van de coronapandemie was eveneens deze maand. Op 12 oktober stond er op het hoogtepunt 759 kilometer file. Dat was in de ochtend.