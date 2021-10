Baldwin 'diepbedroefd' door dood Hutchins

Acteur Alec Baldwin zegt op Twitter dat hij diepbedroefd is door het "tragische ongeluk" waarbij de 42-jarige cameraregisseur Halyna Hutchins om het leven kwam op de set van de film Rust in de Amerikaanse staat New Mexico. Hutchins kwam om door een kogel uit een wapen dat door Baldwin werd afgevuurd.

"Ik heb geen woorden om mijn geschoktheid en verdriet over te brengen over het tragische ongeluk dat het leven kostte aan Halyna Hutchins, een echtgenote, moeder en zeer gewaardeerd collega van ons", schrijft hij.

In het bericht zegt hij verder volledig mee te werken met het politieonderzoek en in contact te staan met de man van Hutchins om hem en zijn familie te ondersteunen.

Huilend

Een woordvoerder van de sheriff van Santa Fe heeft aan persbureau AFP bevestigd dat Baldwin met rechercheurs heeft gesproken. "Hij kwam vrijwillig binnen en verliet het gebouw nadat hij klaar was met zijn verhoren", aldus de woordvoerder. Lokale media melden dat Baldwin huilend werd gezien bij het politiebureau.

Volgens een acteursvakbond zat in het wapen dat de 63-jarige acteur afvuurde op de filmset naast losse flodders ook één echte kogel. Filmwebsite Indiewire kreeg een mail in handen van een vakbond waaruit dat blijkt.

Behalve Hutchins werd ook regisseur Joel Souza (48) geraakt. Hij is naar verluidt gewond aan zijn sleutelbeen.