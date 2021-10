Vlaamse regering wil extra prik voor hele bevolking

De Vlaamse regering wil de hele bevolking een extra prik tegen het coronavirus aanbieden. Voor de mensen die Moderna of Pfizer hebben gekregen, wordt dit de derde prik; wie met Janssen was gevaccineerd, krijgt straks een tweede inenting.

Eerder werd al besloten dat iedereen met een zwakke gezondheid en alle 65-plussers een extra prik kan krijgen. Dat moet nu voor alle Vlamingen van 12 jaar en ouder mogelijk worden.

Minister Beke van Welzijn zei bij de Vlaamse omroep VRT dat het een belangrijke stap is vanwege de stijgende besmettingscijfers. "We zien in toenemende mate het bewijs dat een derde prik ons kan helpen ervoor te zorgen dat mensen uit de ziekenhuizen blijven."

Zorgpersoneel

Volgens de minister is er een grote vraag naar de extra prik, bijvoorbeeld onder zorgpersoneel. "Zij hebben dit nodig om hun werk te kunnen blijven doen. We zien ook dat andere landen de derde prik gaan geven en er zijn genoeg argumenten om dit hier ook te gaan doen."

De regering wacht voor een definitief besluit nog op een advies hierover van de Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijke adviesorgaan van de overheid.

Volgens de Nederlandse overheid is een extra prik voor de gehele bevolking, als oppepper van eerdere vaccinaties, nu nog niet nodig, ook niet voor ouderen. Mensen met een zwakke gezondheid krijgen wel een boosterprik aangeboden.