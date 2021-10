Kraamafdeling ziekenhuis Zutphen heropent, personeelsprobleem opgelost

Bevallen is vanaf maandag weer mogelijk in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen. De personeelsproblemen op de afdeling verloskunde zijn dan opgelost, meldt het ziekenhuis. De afdeling ging medio september dicht nadat drie medewerkers waren ontslagen omdat zij zich "zeer onprofessioneel" zouden hebben gedragen.

Door dat besluit ontstond een personeelstekort op de afdeling. Nu zijn er nieuwe medewerkers aangenomen en medewerkers terug van zwangerschapsverlof. Het ziekenhuis meldt dat er nog wel sprake is van een aangepast rooster en dat nog niet alle bedden beschikbaar zijn. Dat is pas later dit jaar het geval.

Waardering voor doorverwijzingen

De afgelopen periode moesten vrouwen voor bevallingen uitwijken naar ziekenhuizen in Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Winterswijk of Arnhem, meldt Omroep Gelderland. Het Gelre Ziekenhuis is dankbaar voor de geboden hulp. "We zijn blij met de manier waarop omringende ziekenhuizen ons hebben geholpen", zegt bestuurslid Elza den Hertog.

Volgens Den Hertog is er ook grote waardering voor verloskundigen, die de doorverwijzingen naar andere ziekenhuizen in goede banen leidden. Alle verloskundigen zijn op de hoogte gebracht van de heropening van de afdeling in Zutphen.