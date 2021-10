De Nederlandse rapper Murda mag Turkije verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat van zijn advocaat te hebben gehoord. Wat dat verder betekent voor de aanklacht tegen de rapper, is onduidelijk.

Murda is door de Turkse justitie aangeklaagd omdat hij in zijn teksten het gebruik van drugs zou verheerlijken. Op basis van die aanklacht zou hij vijf tot tien jaar celstraf kunnen krijgen. De rapper werd vorige week zaterdag in Istanbul gearresteerd; een dag later kwam hij vrij, maar hij kreeg wel een uitreisverbod. Dat zou nu dus zijn opgeheven.

Murda heeft consulaire bijstand gekregen en het ministerie heeft dus ook contact gehad met zijn advocaat.