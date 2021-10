Zhang verslaat olympisch kampioen Hashimoto met 0,017 verschil in meerkampfinale

Zhang verrast favoriet Hashimoto in meerkampfinale - NOS

Zhang Boheng heeft op de WK turnen in het Japanse Kitakyushu verrassend goud gewonnen in de meerkampfinale. De Chinese turner was na zes onderdelen (vloer, voltige, ringen, sprong, brug en rek) net iets beter dan de torenhoge favoriet Daiki Hashimoto: 87,981 punten om 87,964 punten.

Zhang mocht afgelopen zomer niet naar de Olympische Spelen, omdat hij volgens de Chinese bondscoach nog niet stabiel genoeg was. In zijn eerste finale op een groot toernooi ging hij in de fout op voltige, maar ook Hashimoto viel van het paard.

Klein verschil

Op het afsluitende onderdeel rek moest Hashimoto, olympisch kampioen op rek en op de meerkamp, een verschil van 0,350 punt goedmaken, maar dat lukte mede door een kleine hup bij de afsprong net niet.