Superieure Hoogland plaatst zich met beste tijd voor finale kilometer

Jeffrey Hoogland heeft zich bij de WK baanwielrennen met de beste tijd verzekerd van een plek in de finale op de kilometer tijdrit. Ook regerend wereldkampioen Sam Ligtlee zien we terug in de finale; hij klokte vrijdagmiddag in Roubaix de vierde tijd.

De 28-jarige Hoogland was twee weken geleden bij de EK een klasse beter dan de rest. In Grenchen pakte hij zijn derde Europese titel op het onderdeel door Ligtlee op ruim anderhalve seconde te rijden.

Topfavoriet

Bij de WK is Hoogland dan ook de absolute topfavoriet voor het goud. In de kwalificatie hield hij nummer twee Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago ruim een halve seconde (0,523) achter zich. Hoogland kwam tot een tijd van 58,746.

Ligtlee klokte 1.00,441 en was daarmee net iets langzamer dan de Duitser Joachim Eilers.

De beste acht renners plaatsten zich voor de eindstrijd, die vanavond om 20.00 uur op het programma staat.

Woensdag veroverde Hoogland al goud op de teamsprint, donderdag pakte hij achter Harrie Lavreysen het zilver op de keirin.