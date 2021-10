Ajax-trainer Ten Hag na CL-succes meteen bezig met PSV: 'Gaan niet zweven'

Ten Hag kijkt vooruit naar PSV: 'Het is een finale, de boel staat op scherp' - NOS

De magische 4-0 zege op Borussia Dortmund in de Champions League betoverde Amsterdam de afgelopen dagen. Maar daar waar de fans maar al te graag onder de sprookjesdeken willen blijven liggen, is Ajax-trainer Erik ten Hag alweer bruut opgestaan. Of de Tukker nog iets heeft teruggekeken van de galavoorstelling tegen de Duitsers? "Nee", luidt zijn duidelijke antwoord. "Je sluit die wedstrijd af en gaat over tot de orde van de dag: de voorbereiding op PSV." Niet snel zweven De nuchtere trainer zal niet snel gaan zweven na een bijzondere prestatie. Dat verwacht hij ook van zijn groep. "Veel spelers hebben al het één en ander meegemaakt en weten de rest daarin mee te nemen." "Dus mochten spelers gaan zweven, dan komt er een correctie vanuit de groep. En als het dan nog nodig is, grijpt de trainer in", vertelt Ten Hag op de persconferentie daags voor de topper van zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena.

De Ajacieden tijdens de galavoorstelling tegen Dortmund in Amsterdam - Pro Shots

Hoe anders lagen de kaarten begin augustus, toen Ajax en PSV ook tegen elkaar streden in Amsterdam. Het team van Ten Hag was toen nog in de opbouwfase, terwijl PSV al vroeg moest pieken in de voorrondes van de Champions League. Het werd, al dan niet geflatteerd, 0-4 voor de Brabanders. "Het moment was bepalend en het was duidelijk hoe de verhouding toen lag, maar ik kijk liever naar de toekomst en ga geen wedstrijden met elkaar vergelijken, dat heeft geen zin."

Ten Hag over Newcastle-geruchten Overmars: 'Marc heeft mij niets verteld' Op de persconferentie wordt de Ajax-trainer gevraagd naar de mogelijke interesse van Newcastle United in Marc Overmars, directeur voetbalzaken in Amsterdam. De nieuwe (steenrijke) eigenaren uit Saudi-Arabië zouden hun oog hebben laten vallen op Overmars. "Op geruchten reageer ik niet...", aldus Ten Hag. "Maar Marc heeft mij niets verteld en ik denk niet dat hij iets achterhoudt." "Hij heeft een aantal jaar geleden hier bij Ajax een proces ingezet en dat is nog niet ten einde. Het kan alleen maar verder groeien. Ik kan me een Ajax zonder Overmars moeilijk voorstellen."

"Ajax en PSV hebben weinig geheimen voor elkaar", gaat Ten Hag verder. "Dat ze Noni Madueke en misschien Cody Gakpo missen? Dat maakt voor mij niets uit. PSV heeft een selectie die dat kan opvangen." Ten Hag blij met progressie Pasveer Een van de uitblinkers van afgelopen dinsdagavond was de 37-jarige doelman Remko Pasveer, die zich na een aarzelend begin heeft kunnen herpakken. "Daar zijn we heel blij mee", stelt Ten Hag. "Nu moet hij dit vast zien te houden."

Remko Pasveer - ANP

"Het is niet makkelijk om hier op die leeftijd binnen te komen en de Ajax-stijl aan te moeten nemen. Hij krijgt weinig te doen, moet dus geconcentreerd blijven, moet voetballend goed zijn en ook nog ballen tegenhouden. Hij heeft progressie gemaakt." Hoewel de Ajax-trainer dus geen zin heeft om wedstrijden met elkaar te vergelijken, komt hij op het eind van de persconferentie nog een keer terug op die eerdere 0-4 tegen PSV. "Zondag is het payback time", glundert Ten Hag.