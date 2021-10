Zestien doden na explosie in Russische explosievenfabriek

Bij een explosie in een hal van een explosievenfabriek in Rusland zijn zestien mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gebeurde het ongeluk in de fabriekshal toen werknemers aan het begin van hun dienst de machines wilden aanzetten.

De fabriek ligt in de buurt van de stad Rjasan, zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Na de ontploffing ontstond een brand. 170 reddingswerkers zijn in het gebied ingezet, meldt het Russische ministerie voor Noodsituaties. Een woordvoerder meldt dat de explosie ontstond door een "inbreuk in het technologische proces", maar verder worden geen details gegeven. Volgens de autoriteiten lopen omwonenden geen gevaar.

Op beelden is te zien dat er weinig van de fabriekshal meer over is: