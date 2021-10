Brabantse fabrikant elektrische bussen 1,3 miljard waard na beursgang

Het Brabantse bedrijf Ebusco, fabrikant van elektrische bussen, heeft zo'n 300 miljoen euro opgehaald met zijn beursgang. Het bedrijf, dat nu nog het meeste geld verdient in de Benelux, wil dit kapitaal gebruiken voor internationale groei.

De aandelen waren populair: de inschrijving van beleggers was "sterk overtekend", meldt Ebusco. Bijna een kwart van het bedrijf, 22,5 procent van het totale aandelenkapitaal, kwam beschikbaar voor beleggers. Zij betaalden 23 euro per aandeel. Door een koersstijging na opening van de beurs is de waarde van het bedrijf nu zo'n 1,4 miljard euro.

Emissieloos stadsvervoer

Sinds 2012 maakt Ebusco elektrische stads- en streekbussen en de bijbehorende infrastructuur zoals oplaadsystemen.

Op dit moment rijden er 346 bussen van het bedrijf in zeven Europese landen. Zo kun je in Amsterdam, maar ook in het Duitse Frankfurt en München meerijden met een elektrische bus van het bedrijf. Onder meer de Nederlandse vervoerders Connexxion en QBuzz, het Belgische Multiobus, en Transdev uit Frankrijk zijn klanten van de fabrikant.

Het nieuwste model van het bedrijf is een bus die op een volle accu tot 575 kilometer kan rijden. Daardoor zouden vervoerders deze bussen enkel 's nachts op hoeven te laden. Het bedrijf verwacht dat deze bussen zo'n 25 jaar meegaan.

Internationale groei

Met de beursgang is er geld opgehaald voor wat oprichter en algemeen directeur Peter Bijvelds een "nieuwe fase" noemt. "Met de steun van onze nieuwe en bestaande aandeelhouders gaan we ons richten op internationale groei."

Op de website zegt het bedrijf dat "het momentum voor elektrificatie van bussen wereldwijd toeneemt". De beursgang moet Ebusco helpen daarvan te profiteren.

Volgende week opent koning Willem-Alexander een nieuwe productiehal van het bedrijf. Voor een eerder model liet het bedrijf de bussen in China in elkaar zetten, nadat de verschillende onderdelen in Nederland gemaakt werden. Het is de bedoeling dat de productie van het nieuwste model helemaal in Nederland gedaan wordt. In de nieuwe fabriek in Deurne wil het bedrijf volgend jaar 500 bussen maken van lichtgewicht materiaal.