Domper PSV: Madueke ontbreekt in topper tegen Ajax, Gakpo nog vraagteken

Gakpo kwam verkeerd terecht na een luchtduel en had daarna last van zijn enkel. "We kunnen pas later vanmiddag, na een MRI-scan, zeggen wat de ernst van de blessure is", aldus Schmidt. "We moeten zien of hij kan spelen."

Beide aanvallers vielen uit in het Europa League-duel met AS Monaco van donderdag ( 2-1 nederlaag ). "Noni heeft een spierblessure. Ik verwacht dat hij de komende weken niet kan spelen", lichtte trainer Roger Schmidt vandaag toe op een persconferentie.

Een flinke domper voor PSV in aanloop naar de eredivisietopper tegen Ajax. Noni Madueke heeft een spierblessure en kan zondagmiddag niet in actie komen. Cody Gakpo is nog een vraagteken.

Madueke was in de eerdere confrontatie van dit seizoen, in de strijd om de Johan Cruijff Schaal in augustus, nog de uitblinker op het veld. Hij scoorde in het met 4-0 gewonnen duel twee keer en zorgde met zijn snelheid voor dreiging.

48 uur minder rust

Naast de personele problemen heeft PSV minder rust in aanloop naar de kraker van zondag. Ajax speelde dinsdagavond en heeft 48 uur langer om te herstellen. "De voorbereiding is kort, maar we willen daar niet over klagen. Het is wat het is."

"We speelden gisteren in mijn ogen een goede wedstrijd, zeker in de tweede helft. Nu moeten we fysiek herstellen. Mentaal gezien zijn we teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen. Maar vanaf morgen moeten we ook mentaal klaar zijn."