Van Gaal neemt Danjuma en Wijndal nu wel op in voorselectie Oranje

Gakpo ging gisteravond tegen AS Monaco geblesseerd van het veld, maar maakt toch deel uit van de selectie. Voor Owen Wijndal (AZ) is het de eerste keer na het Europees kampioenschap van deze zomer.

De aanvaller van Villarreal ontbrak bij de vorige reeks van het Nederlands elftal nog in de voorselectie. Door een blessure van Cody Gakpo werd hij alsnog opgeroepen voor de interland tegen Gibraltar.

Bondscoach Louis van Gaal heeft Arnaut Danjuma dit keer wel opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de WK-kwalificatieduels met Montenegro en Noorwegen.

De definitieve selectie wordt vrijdag 5 november bekendgemaakt. Het Nederlands voetbalelftal speelt half november twee interlands. Op 13 november de uitwedstrijd tegen Montenegro. En op 16 november de thuiswedstrijd tegen Noorwegen (in Rotterdam).

Oranje is in groep G (voor kwalificatie voor WK van 2022 in Qatar) koploper met twee punten voorsprong op Noorwegen.