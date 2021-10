Toeristen omgekomen door bendegeweld Mexico, Nederlandse gewond

Bij een schietpartij in een café-restaurant in Mexico zijn twee toeristen om het leven gekomen. Drie toeristen raakten gewond, onder wie een 21-jarige Nederlandse. Het is niet bekend hoe zij eraan toe is.

Het incident gebeurde 's avonds laat in restaurant La Malquerida in het centrum van Tulum Pueblo, zo'n 130 kilometer ten zuiden van de populaire badplaats Cancún. Volgens lokale media zijn de toeristen het slachtoffer geworden van een aanval op iemand die het restaurant in was gevlucht.

Schutters van een drugsbende zouden deze 24-jarige man hebben achtervolgd op motoren, waarna hij het restaurant in rende. De schutters schoten daarop om zich heen en raakten daarbij ook toeristen.

Bendegeweld

Een 25-jarige vrouw uit India overleed ter plekke, een 35-jarige Duitse overleed later in het ziekenhuis. Behalve de Nederlandse vrouw raakten nog twee Duitse toeristen van 26 en 35 jaar gewond. Het beoogde slachtoffer werd in zijn been geraakt. Een van de bendeleden raakte ook gewond en kon door de politie worden ingerekend.

De burgemeester van Tulum heeft op Twitter zijn medeleven geuit aan de nabestaanden. Hij zegt dat hij de politie de opdracht heeft gegeven mee te werken aan het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar wat er zich heeft afgespeeld.

Geweld door drugsbendes vormt een groot probleem voor Mexico. Geregeld zijn burgers en toeristen onbedoeld het slachtoffer van de gewelddadige afrekeningen. De bendes persen daarnaast bedrijven af en eisen een deel van de opbrengst van winkeliers op.