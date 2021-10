Zeer zeldzame 'penisplant' na 25 jaar weer in bloei

Bijna een kwarteeuw heeft het geduurd, maar het is de Hortus Botanicus in Leiden weer gelukt om een 'penisplant' tot bloei te laten komen. "Het is pas de derde keer dat de plant in Europa tot bloei komt", zegt een uitgelaten kas-chef Rogier van Vugt tegen Omroep West. "Deze plant is echt zeldzaam."

Een promovendus lukte het in 1997 om de Amorphophallus decus-silvae, zoals de plant officieel heet, in de botanische tuin te laten bloeien. Aan het einde van zijn onderzoek nam hij de planten mee. Zes jaar geleden kwam een enthousiaste vrijwilliger die veel kennis heeft van de soort met een nieuwe plant.

Hoewel de vrijwilliger een warme, vochtige omgeving voor de plant creëerde en hem bemestte met een speciaal mengsel, was het lang spannend of de plant echt tot bloei zou komen. De planten maken eerst een knol onder de grond en als die groot genoeg is, dan begint de plant met voortplanten.

Na zes jaar wachten liet de penisplant in september een bloemknop zien, het teken dat de plant weer tot bloei komt.

'Het stinkt enorm'

De plant is zo'n twee meter hoog en stinkt volgens een verslaggever van Omroep West enorm. "Een soort lijkenlucht, die ervoor zorgt dat de plant vliegen aantrekt."

Naast vliegen trekt de plant ook veel bezoekers. De botanische tuin heeft op dit moment een derde meer bezoekers dan in 2019 in dezelfde periode. "Het is voor ons allemaal harstikke leuk dat de plant zoveel aandacht krijgt. Het is heel bijzonder", zegt een woordvoerder van Hortus botanicus.