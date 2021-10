Spits Haaland mist tweede ontmoeting met Ajax door heupblessure

Ering Haaland mist de tweede ontmoeting met Ajax in de Champions League op 3 november in Dortmund. De Noorse centrumspits heeft last van een heupblessure. Dat maakte trainer Marco Rose vanochtend bekend.

Ajax versloeg Borussia Dortmund afgelopen dinsdag tijdens de eerste ontmoeting in de Johan Cruijff Arena met 4-0. Door de derde zege op rij zette Ajax een grote stap richting overwintering in het miljardenbal. De Amsterdammers gaan aan kop in groep C, met drie punten meer dan Dortmund en zes punten voorsprong op nummer drie Sporting.