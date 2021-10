Applaus voor Verhoeven: 'Respect voor Saddik, als je zo terug kan komen van ziekte'

De staredown voorafgaand aan het titelgevecht in het zwaargewicht tussen kickboksers Rico Verhoeven en de Marokkaanse Belg Jamal Ben Saddik, is dit keer wel rustig verlopen. Ze bewaarden alle vuurwerk voor zaterdag in de ring.

Bij de vorige staredown van het tweetal (in 2017) liep het volledig uit de hand. Toen Verhoeven en Ben Saddik elkaar diep in de ogen keken, ging het mis: Verhoeven werd door de Belg in het gezicht gespuugd.

Applaus

Verhoeven kreeg vrijdagochtend zelfs applaus van de zaal toen hij vertelde dat hij respect heeft voor zijn tegenstander. "Als je met die ziekte moet leven en strijden en er uiteindelijk weer bovenop komt en op het allerhoogste niveau mee kan blijven sporten. Niets meer dan respect", verwijst Verhoeven naar de schildklierkanker van zijn tegenstander.

"Ik ben blij met de kans die ik krijg", blikte Ben Saddik vooruit op een gevecht van vijf ronden. "En als ik win, dan krijgt Rico zeker een kans op revanche. Dat verdient hij."

Het Gelredome in Arnhem is zaterdagavond de plek waar de twee kemphanen de ring in stappen in de strijd om de wereldtitel van vechtsportorganisatie Glory en een dag voor de wedstrijd is traditiegetrouw de staredown, het moment na de weging als de boksers recht tegenover elkaar staan.