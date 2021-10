Evergrande betaalt net op tijd achterstallige rentebetaling

Het Chinese vastgoedconcern Evergrande heeft net op tijd een achterstallige rentebetaling van ongeveer 71,7 miljoen euro afgelost, melden Chinese staatsmedia. Daardoor wordt Evergrande niet officieel als wanbetaler bestempeld en hoeft het bedrijf niet failliet te worden verklaard. Het vastgoedconcern kampt wel nog steeds met een torenhoge schuld.

Het deel dat nu is afgelost, was een renteschuld op een buitenlandse obligatie. Die moest eigenlijk 23 september worden betaald. Toen dat niet gebeurde, ging een periode van 30 dagen respijt in. De deadline daarvan was dus dit weekend.

De problemen zijn verre van voorbij. Er komen nieuwe deadlines aan voor verdere betalingen. Evergrande hangt daarom nog altijd een mogelijk faillissement boven het hoofd. De totale schuldenlast van het bedrijf is ruim 260 miljard euro.

Overname afgeketst

Evergrande is de op een na grootste projectontwikkelaar in China. Het bedrijf is zo groot geworden door maar te blijven lenen. Niet alleen bij banken, maar ook bij bouwbedrijven heeft de ontwikkelaar nog veel onbetaalde rekeningen openstaan.

Gisteren verloor Evergrande op de beurs in Hongkong nog 12,5 procent aan waarde toen bleek dat een geplande overname van een bedrijfsonderdeel niet doorging. Na de langverwachte rentebetaling ging het aandeel weer omhoog. Evergrande won 3,5 procent en hielp de beursindex in Hongkong aan een tussentijdse winst van 0,1 procent.