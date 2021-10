Stille tocht voor slachtoffer fatale tramaanrijding

Volgende week zaterdag wordt er in Den Haag een stille tocht gehouden voor de Poolse man die omkwam bij een tramaanrijding in de stad. Volgens het OM werd het slachtoffer geduwd.

De stichting Samen Onze Solidariteit (SOS) stelt dat er in de Poolse gemeenschap "zeer geschokt is gereageerd op het incident". Met de stille tocht wil de stichting aangeven dat er met hen wordt meegevoeld.

De stichting, die (arbeids)migranten uit Midden- en Oost-Europa helpt, zegt de laatste jaren een verandering te zien in de manier waarop er tegen de Poolse gemeenschap wordt aangekeken. "Er is aan de ene kant waardering voor het harde werk, maar we zien ook discriminatie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en in het straatbeeld" zegt Hero Brinkman, secretaris van de stichting, tegen Omroep West.

SOS wil tijdens de stille tocht daarom ook aandacht vragen voor het toenemende straatgeweld en andere problemen waar arbeidsmigranten mee te maken hebben, zoals het gebrek aan huisvesting. De overleden man bleek daar ook slachtoffer van te zijn: hij had geen vaste woon- of verblijfplaats.

De route van de stille tocht is nog niet bekend. Maandag is er overleg met politie, gemeente en de Poolse ambassade.

15-jarige jongen opgepakt

De 39-jarige man kwam maandagavond om het leven toen hij onder een tram terechtkwam in de Haagse wijk Ypenburg. Volgens het Openbaar Ministerie is de man voor de tram geduwd door een 15-jarige jongen. Deze jongen zit nog vast en wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Twee andere verdachten zijn vrijgelaten, omdat het OM niet denkt dat ze betrokken zijn bij het duwen van de man. Wel kunnen ze nog worden gestraft omdat ze de plek van de aanrijding hebben verlaten zonder het slachtoffer te helpen.