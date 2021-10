De uitzending van 22 oktober

Bernard Haitink krijgt een staande ovatie in 2006 na zijn jubileumconcert met het Concertgebouworkest - ANP

Een van de grootste dirigenten ter wereld overleden De Nederlandse topdirigent Bernard Haitink is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de grootste dirigenten ter wereld. We kijken naar de lange carrière van Haitink en interviewen onder anderen violist Christian van Eggelen, die met hem heeft samengewerkt.

Een vrije gasmarkt Een korte geschiedenis van de liberalisering van de gasmarkt. We spreken energieleveranciers en een hoogleraar die vertelt dat de liberalisering de consument toch veel heeft opgeleverd. Daarnaast kijken we in Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hoe ze omgaan met de stijgende energieprijzen.