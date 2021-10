Nageeye kijkt zondagochtend naar vriend Bashir Abdi: 'Hij is heel perfectionistisch'

Abdi en Nageeye in Saporro - AFP

Het was een van de momenten die het langst bleef hangen na de Olympische Spelen. In de slotmeters van de marathon, na ietsje minder dan 42 kilometer en 195 meter, spoort Abdi Nageeye zijn vriend en trainingsmaat Bashir Abdi aan. Kom maar, gebaart hij. Nageeye snelt naar zilver en loodst Abdi naar het brons. Nageeye hoopt dat ook andere atleten iets van zijn actie hebben geleerd. "Dat de marathon of atletiek niet individueel hoeft te zijn, dat je tijdens het lopen elkaar kan helpen." "Natuurlijk moet je strijden, maar omdat een marathon zo lang is, is het fijn als je aan elkaar denkt. Heel veel mensen vinden het nog steeds bijzonder dat je op het laatste stuk alsnog zo aan je teamgenoot of vriend kan denken."

Voor het najaar hebben de vrienden ieder een eigen plan getrokken. Nageeye loopt over twee weken de marathon van New York, terwijl Abdi zondagochtend in Rotterdam het Europees record, dat nu op 2.04.16 staat, hoopt te verbeteren. "Met Bashir weet je het nooit", luidt de reactie van Nageeye over het plan van Abdi. "Het is wel heel kort na de Spelen, maar Bashir kan heel snel herstellen. Ik gun het hem dat hij heel hard loopt in Rotterdam." "Zijn eerste marathon liep hij in Rotterdam. Hij viel en liep met een bloedend hoofd nog 2.10. Ik hoop dat hij Rotterdam nog een keer heel trots kan maken." Perfectionistisch en professioneel "Hij is heel perfectionistisch", antwoordt Nageeye op de vraag wat Abdi bijzonder maakt. "Hij heeft heel lang met Mo Farah (zowel tweevoudig olympisch kampioen op de 5 als 10 kilometer, red.) getraind. Daarna zag ik een heel andere Bashir, die heel professioneel was."

"Ik ben meer iemand die lekker in Afrika wil trainen, maar hij vindt het niet erg om in België of Frankrijk te trainen", legt Nageeye het verschil tussen hem en Abdi uit. "Dat maakt hem wel bijzonder, dat hij niet kopieert wat anderen doen, maar op zijn manier succes wil halen." 'El Clásico van de atletiek' Net als Abdi is ook Nageeye positief over de marathon van Rotterdam. "Ik heb altijd het gevoel dat ik daar heel snel kan lopen. Ik wil over een of twee jaar, als ik op mijn top ben, een keer met goede hazen naar Rotterdam gaan en daar knallen. Ik hoop dan sowieso op een parcoursrecord en een dik Nederlands record. Ik geloof dat ik 2.03 kan lopen." Maar dit jaar slaat Nageeye Rotterdam over en staat hij aan de start van de marathon van New York op 7 november. "Het is een droom die uitkomt om in New York te lopen. Ik noem het de El Clásico van de atletiek."