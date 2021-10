Voetbaldwerg Cyprus aast tegen Oranjevrouwen op tweede doelpunt ooit

Vreugde bij de vrouwen van Oranje - ANP

De Oranjevrouwen maken zich op voor de WK-kwalificatiewedstrijd op en tegen Cyprus vrijdagavond, maar in de voorbereiding hebben de Nederlandse voetbalsters het de afgelopen dagen zonder bondscoach Mark Parsons moeten stellen. Een vergeten paspoort en daaropvolgende problemen met zijn reisdocumenten gooiden roet in het eten van de nieuwe bondscoach. "Voor hem is het verschrikkelijk, maar wij gaan door", reageerde assistent-bondscoach Jessica Torny nuchter op de situatie. Geen controle Ook de speelsters lieten zich deze week niet van de wijs brengen door de ongeplande afwezigheid van Parsons. "Er gebeuren nu eenmaal dingen waar je geen controle op hebt, dat hoort bij het leven", liet Jackie Groenen weten. "Ik denk dat iedereen volwassen genoeg is om zich goed voor te bereiden, ik zie geen problemen", aldus de 76-voudig international van Oranje. Bondscoach Mark Parsons arriveerde uiteindelijk donderdagmiddag op Cyprus.

Parsons blij om weer bij Oranje te zijn: 'Alles wat mis kon gaan, ging mis' - NOS

Ondertussen laat de 35-jarige bondscoach jong talent meedraaien met het 'grote Oranje'. Zo debuteert de 20-jarige Janou Levels deze kwalificatiewedstrijden in de selectie en prijken nieuwe namen als Kersten Casparij (21), Daphne van Domselaar (21) en Caitlin Dijkstra (22) op de lijst. "Onder Sarina (Wiegman, red.) en Arjan (Veurink, red.) waren er vrij weinig wisselingen, maar je weet dat dat punt een keer gaat komen", zegt spits Vivianne Miedema. Drempel "Het is iets positiefs dat we die mogelijkheid nu hebben. Natuurlijk mis je sommige meiden, maar dat is voetbal", zegt de 25-jarige 'routinier', die inmiddels honderd interlands achter haar naam heeft staan. "Als we verjongen, ben ik er nog steeds bij", lacht de spits van Oranje. Maar al snel is Miedema weer bloedserieus: "Die jonge meiden moeten niet denken dat er een drempel is, omdat ze ons kennen van televisie."

Jackie Groenen voorafgaand aan het duel met IJsland - Pro Shots

Jong of niet, ervaren of niet, compleet of niet. Feit is dat Cyprus met klinkende cijfers aan de kant moet worden gezet. De onrust in de voorbereiding bij de Oranjevrouwen zal Cyprus misschien een klein sprankje hoop geven. Valse hoop, want de voetbaldwerg zal naar alle waarschijnlijkheid weinig kunnen inbrengen tegen het Nederlands elftal. Groenen: "Ik hoop dat we veel kunnen scoren en ons doelsaldo omhoog kunnen halen." Geschiedenis Het is een realistisch streven. Op de FIFA-werelddranglijst staat het vrouwenelftal van Cyprus nog lager dan Vanuatu. Zelfs een eilandengroep, ver weg in Oceanië (met zo'n 300.000 inwoners) doet het beter. De voetbaldwerg maakte pas een maand geleden het allereerste doelpunt in een officiële interland tijdens het WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland: 1-4. Vier dagen later werd het elftal met 8-0 van de mat geveegd in Tsjechië, geen onbekende resultaten voor de Cypriotische vrouwen.

Groenen hoopt op doelpuntenregen op Cyprus: 'Belangrijk om veel te scoren' - NOS

"Er moet gewoon een heel groot verschil zijn in het niveau tussen ons en hen. Het is belangrijk dat wij onze concentratie houden en dat wij beseffen dat het belangrijk is om veel te scoren", zegt Groenen. "Je mag nooit onderschatten hoe belangrijk doelsaldo kan zijn op het einde. Genoeg motivatie om hier een goede pot neer te zetten." Kleine kans dat het vrijdagavond het verhaal van David tegen Goliath wordt, maar een tegendoelpunt incasseren zal al een draai om de oren zijn van de Nederlandse voetbalvrouwen.