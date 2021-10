Knegt ook al klaar op 1.000 meter na straf tijdens wereldbeker in Peking

Voor Sjinkie Knegt is het shorttrackseizoen tot nu toe niet echt soepel begonnen. Na een valpartij op de openingsdag van de wereldbekerwedstrijden in Peking werd de 32-jarige shorttracker ook snel uitgeschakeld op de 1.000 meter. Hij kreeg een straf en was meteen klaar.

Knegt eindigde in zijn heat op de 1.000 meter als tweede, maar na het bestuderen van de beelden bleek dat hij bij een inhaalactie de Canadese shorttracker Pascal Dion ten val had gebracht. Sven Roes en Itzhak de Laat werden ook al uitgeschakeld.

Schulting wel door

Suzanne Schulting kende een betere tweede dag op de olympische baan. De regerend olympisch kampioene op de 1.000 meter kwam donderdag ten val op de 1.500 meter, maar plaatste zich foutloos voor de kwartfinales op de 1.000 meter. Ook Selma Poutsma en Xandra Velzeboer bereikten de kwartfinales.

In de Chinese hoofdstad krijgt de Nederlandse ploeg voor het eerst te maken met de omstandigheden die ze te wachten staat tijdens de Olympische Spelen volgend jaar. De Nederlandse shorttrackers kunnen via de eerste vier wereldbekerwedstrijden (Peking, Nagoya, Debrecen en Dordrecht) drie olympische tickets per afstand voor hun land verdienen.